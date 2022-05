Giornata per lo Sport: Cozzoli, "Momento memorabile"

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Memorabile": è così che Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, ha definito 'Giornata dello Sport per la scuola primaria', dedicata all'attività motoria e alla diffusione della cultura sportiva nella scuola primaria e tenutasi sul prato dello stadio Olimpico.

"1714 bambini di classe V provenienti da tutte le Province italiane, accompagnati da 246 insegnanti e 101 tutor", ha spiegato Cozzoli, hanno potuto praticare attività sportiva al centro dello stadio. Il numero uno di Sport e Salute ha evidenziato poi come oggi a Roma ci siano classi con storie diversissime tra loro, "come quella di Ancona dove 18 alunni su 20 provengono da contesti migratori". "I nostri bambini rappresentano ciò che siamo oggi, bisogna dar loro le chiavi giuste per vivere il presente e capire il futuro che li attende - ha aggiunto Cozzoli - Stamattina non è punto di arrivo, ma un punto di partenza per disegnare una nuova idea di scuola, grazie allo sport". (ANSA).