Sport: Us Acli in Spagna per INSIDE, 'occasione di crescita'

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Continua l'impegno di Us Acli con 'INSIDE' (INcluSion of people with Intellectual DisabilitiE), il progetto nato nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus Sport per promuovere i valori sociali dello sport nel campo della disabilità. Il progetto, partito lo scorso anno e che si concluderà a dicembre, si propone di favorire l'inclusione sociale e l'empowerment delle persone con disabilità intellettiva attraverso l'attività sportiva. Oggi e domani US acli sarà impegnata a Barcellona nell'iniziativa con i partner del progetto per fare il punto della situazione sulle attività realizzate e su quelle future.

"INSIDE è l'esempio tangibile di come tali progetti rappresentino per l'US Acli un'opportunità di crescita e di valorizzazione del ruolo e delle responsabilità sociali dello sport - spiega Damiano Lembo, Presidente nazionale US Acli - Iniziative come queste ci consentono di consolidare attività e reti strategiche per uno sport accessibile e inclusivo e di rendere visibili le potenzialità dello sport nel favorire la crescita, il benessere personale e sociale e il riconoscimento dei diritti di cittadinanza".

La metodologia INSIDE, infatti, si propone di offrire agli operatori sportivi uno strumento di lavoro per favorire il potenziamento delle capacità sportive e l'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva e in Italia la sperimentazione US Acli vede coinvolta l'ASD US Acli III Millennio. (ANSA).