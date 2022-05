Atletica, Diamond League: Jacobs ko, salterà la tappa negli Usa

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Marcell Jacobs non parteciperà alla tappa della Diamond League, in programma nel prossimo week-end a Eugene, negli Stati Uniti. Gli accertamenti odierni hanno evidenziato una distrazione-elongazione muscola di I Grado dopo i 100 di Savona. E' stato dunque cancellato in via prudenziale l'impegno di sabato negli Stati Uniti. (ANSA).