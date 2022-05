Basket: Nba; finali West, Golden State vince anche gara-2

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 21 MAG - Sotto, nel corso della partita, di 19 punti, i Golden State Warriors rimontano sul parquet di casa del Chase Center e vincono per 126-117 contro i Dallas Mavericks in gara-2 delle finali di Western Conference Nba. Si gioca al meglio delle 7 partite e ora i Warriors sono in vantaggio per 2-0. Da domani si gioca in Texas, per le prossime due sfide.

Protagonista è ancora una volta Stephen Curry, autore di 32 punti, ma bene anche Kevon Looney, in doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi. Golden State è stata sotto per quasi tutto il match, basti pensare che ha messo per la prima volta la testa avanti solo nel quarto quarto, quando un canestro da tre punti realizzato da Otto Porter Jr. ha dato al team di casa il vantaggio per 86-85. Decisivo per la vittoria finale su Luka Doncic (per lui 42 punti) e compagni il parziale di 43-32 a favore dei Warriors nel quarto e ultimo periodo del match.

(ANSA).