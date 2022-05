Marcell Jacobs torna a correre i 100 m, 10.04 a Savona

Ritorno in pista nei 100 metri piani per Marcell Jacobs dopo le Olimpiadi storiche di Tokyo. Il campione azzurro ha vinto a Savona la finale dei 100 m con il tempo di 10''04. Migliore il tempo in batteria con un 9''99, ma con un vento a favore superiore al consentito (+2.3).

"Ho fatto fatica, pensavo di correre meglio rispetto alla batteria - commenta Jaco0bs - e invece mi manca un po' di brillantezza e non avanzavo come al solito. Mi manca ancora un po' di lavoro. Ma è soltanto la prima gara dell'anno sui 100, abbiamo tempo per arrivare ai Mondiali, l'obiettivo principale della nostra stagione". "Il virus di Nairobi non ci voleva proprio - ha aggiunto - oggi ero convinto di poter correre meglio. Ora mi aspetta la bellissima gara di Eugene in Diamond League: sarà più difficile del Mondiale, dove gli americani saranno solo 3 e non 7 come il 28 maggio".