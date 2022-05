Ryder Cup 2023: Malagò, "il traguardo si avvicina"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il traguardo si avvicina: 500 giorni alla Ryder Cup 2023. Pronti a ospitare a Roma la più grande manifestazione mondiale di golf. Un grande successo per lo sport italiano e per il Paese, grazie al gioco di squadra tra Federgolf, governo, istituzioni locali e famiglia Biagiotti".

Questo il tweet di Giovanni Malagò, presidente del Coni, quando mancano 500 giorni al via della Ryder Cup 2023, in programma dal 29 settembre al primo ottobre del prossimo anno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Roma. (ANSA).