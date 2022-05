Basket: 16 convocate azzurre per primo raduno estivo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Torna al lavoro la nazionale femminile di basket, che lunedì prossimo si radunerà a Chianciano Terme (Siena) per preparare il torneo che le Azzurre giocheranno a Melilla l'1 e il 2 giugno col Belgio e le padrone di casa della Spagna. L'11 giugno secondo appuntamento per un'altra settimana di raduno a Cividale del Friuli (Udine) e il torneo con Slovenia (17 giugno) e Spagna (19 giugno) a chiudere l'estate delle Azzurre.

"L'attività di questa estate, due raduni e due tornei, servirà a gettare le basi per le partite di qualificazione agli Europei 2023 che ci attendono a novembre e poi a febbraio - spiega il ct, Lino Lardo, che ha convocato 16 atlete -. Durante la stagione non c'è tanto tempo per lavorare insieme e quindi questi due raduni saranno veramente importanti, sia per provare situazioni contro squadre di alto lignaggio come Spagna e Belgio, sia per consolidare la nostra attitudine a tali confronti". A novembre le Azzurre torneranno in campo con due impegni casalinghi per le qualificazioni a Euro 2023, il 24 con la Svizzera e il 27 con la Slovacchia. A febbraio le ultime due partite del girone H, entrambe in trasferta.

Della lista delle convocate per il raduno fanno parte per la prima volta Silvia Pastrello, Elisa Policari, Carlotta Gianolla, Alessandra Orsili e Maria Miccoli. (ANSA).