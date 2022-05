Pugilato: Mondiali Elite donne; anche Mesiano in semifinale

(ANSA) - ISTANBUL, 16 MAG - Seconda medaglia sicura (male che vada, sarà di bronzo) per la nazionale italiana di pugilato impegnata a Istanbul nei Mondiali Elite femminili. Dopo Irma Testa, anche Alessia Mesiano, che combatte nella categoria dei 60 kg, ha conquistato l'accesso alle semifinali vincendo con verdetto unanime (5-0), e boxando in scioltezza, il match dei quarti di finale che la opponeva alla greca Cani. La Mesiano, 30enne originaria di Latina, ha già vinto un oro mondiale in carriera, nel 2016 ad Astana nei 57 kg.

Eliminata invece l'altra azzurra, di Fiumicino, Giordana 'Caterpillar' Sorrentino, che in un incontro dei 50 kg ha perso per 4-1 contro l'uzbeka Yokubova.

Va ricordato che questi Mondiali Elite femminili assegnano premi in denaro alle atlete che vanno sul podio: 100mila dollari a chi vince l'oro, 50mila per l'argento e 25mila per il bronzo.

