Rugby: assegnati Mondiali 2027 e 2031, in Australia e Usa

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - World Rugby, ente internazionale della palla ovale, ha assegnato due edizioni dei Mondiali, quelle del 2027 e del 2031. Nel primo caso ad organizzare il torneo iridato sarà l'Australia, che ha già ospitato la Coppa del Mondo nel 2003 (quando vinse l'Inghilterra), mentre nel 2031 l'evento sarà organizzato dagli Usa, che da tempo avevano avanzato la loro candidatura e avevano nel Presidente Joe Biden, appassionato di questo sport, un testimonial di eccezione che, il mese scorso, aveva scritto proprio a 'World Rugby' una lettera per esprimere il proprio sostegno personale alla candidatura stessa. Biden, la cui famiglia ha origini irlandesi, lo scorso novembre aveva anche telefonato alla nazionale dell'Irlanda dopo la vittoria a Dublino contro gli All Blacks, per congratularsi.

Australia e Usa ospiteranno anche i Mondiali femminili, rispettivamente nel 2029 e nel 2033.

I Mondiali di rugby, o 'Webb Ellis Cup', uomini del prossimo anno si svolgeranno invece in Francia. L'Italia giocherà in un 'gruppo di ferro' di cui fanno parte anche Nuova Zelanda e Francia. (ANSA).