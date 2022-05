Pugilato: Milano Night; un duro Europeo per Maria Cecchi

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Milano Boxing Night non sarà solo Daniele Scardina contro Giovanni De Carolis in un incontro valido per il titolo intercontinentale WBO dei Supermedi. La riunione, in programma domani sera all'Allianz Cloud, vedrà anche un secondo main event che certifica la crescita del movimento femminile, esaltato dallo storico match al Madison Square Garden tra Katie Taylor e Amanda Serrano: Maria Cecchi andrà all'assalto della corona dei Supergallo detenuta dalla spagnola Mary Romero, avversaria sulla carta molto ostica per l'italiana. "Ma io sono contenta di sfidare una campionessa di questo livello, che ha già difeso la cintura - spiega la 26enne romana -. Voglio diventare il volto del pugilato femminile.

Vorrei anche dare un consiglio a tutte le ragazze che praticano questo sport: passate professioniste e non restate dilettanti, è un'esperienza impagabile".

La Milano Boxing Night sarà trasmessa da Dazn in 200 paesi con contenuti esclusivi on demand già presenti nella sezione dedicata alla boxe. In un palazzetto tutto esaurito ci saranno anche personaggi del mondo del cinema, dello sport e della musica: Guè Pequeno accompagnerà sul ring Daniele Scardina sulle note di "lifestyle". (ANSA).