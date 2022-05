Milano-Cortina: Giovannini, tempi dilatati su impianti

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - "Ci sono criticità che stiamo superando, in termini di tempi, però ci saremo. Le problematiche a livello generale su Milano-Cortina, e nel nostro caso con la realizzazione degli impianti di Baselga di Pinè, di Predazzo e Tesero, sono i tempi leggermente dilatati. Covid e guerra sicuramente hanno creato dei blocchi temporali che dovremo risolvere e che stiamo risolvendo". Lo ha detto Tito Giovannini, responsabile del coordinamento provinciale per le Olimpiadi invernali 2026 in Trentino, a margine del roadshow della Fondazione Milano Cortina a Trento.

"Punteremo moltissimo sulla presenza di personale qualificato per le Paralimpiadi e per i Giochi, in modo da poter dire veramente che il futuro lascerà la differenza, che faremo la differenza dopo questo grande evento2, ha aggiunto Giovannini.

(ANSA).