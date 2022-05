DP Tour, sei azzurri in Belgio al Soudal Open

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il DP Tour dall'Inghilterra si sposta in Belgio dove, dal 12 al 15 maggio ad Anversa, si giocherà il Soudal Open. L'evento torna protagonista tre anni dopo l'ultima volta quando Guido Migliozzi (era il 2019) festeggiò la sua seconda vittoria sul circuito superando nettamente l'olandese Darius Van Driel. E il vicentino, che dopo un 2021 da protagonista non è più riuscito a giocare ai suoi livelli, sarà tra i sei azzurri in gara sul percorso del Rinkven International Golf Club. Con lui ecco inoltre il romano Renato Paratore, il pugliese Francesco Laporta, il bresciano Nino Bertasio, il fiorentino Lorenzo Gagli - tutti chiamati, come Migliozzi, a riscattare l'uscita al taglio al British Masters - e il torinese Edoardo Molinari, 36/o (la scorsa settimana) in Inghilterra.

Il torneo metterà in palio 2.000.000 di dollari e garantirà punti fondamentali per qualificarsi allo US Open (16-19 giugno a Brookline, Massachusetts). Insieme al British Masters, al Dutch Open (26-29 maggio) e al Porsche European (2-5 giugno), il Soudal Open rappresenta un trampolino di lancio verso il terzo Major maschile del 2022. Al termine di questi quattro tornei, i migliori dieci di una speciale classifica apposita (se non già qualificati) si garantiranno il pass per disputare lo US Open.

