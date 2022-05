Auto: Aci Racing Weekend corre a Pergusa tra vip e figli di

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Tutto pronto a Pergusa, dove tra poche ore si scalderanno i motori dell'Aci Racing Weekend Trofeo Città di Enna, in programma dal 13 al 15 maggio. A scendere in pista saranno i protagonisti delle massime serie tricolori ACI Sport in pista e cioè team e piloti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, del Campionato Italiano Prototipi e del Campionato Italiano Auto Storiche. Il weekend di gare siciliane vedrà inoltre protagoniste le auto storiche e i loro fortunati possessori in occasione del raduno ACI Storico Festival che vedrà in parata oltre 40 auto dall'altissimo pregio storico provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Ente Autodromo Pergusa, presieduto dal vulcanico Mario Sgrò, con il supporto di ACI Sport, poi partner importanti come l'Automobile Club di Enna presieduto da Alessandro Battaglia, oltre alla sempre efficace collaborazione del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo e dell'intero staff. Vetrina nazionale per la Sicilia grazie ai numeri e alla qualità. Saranno oltre 120 i piloti che si alterneranno alla guida tra i vari campionati e oltre 90 le vetture che scenderanno in pista per un weekend dall'altissimo spessore agonistico e di grande rilevanza mediatica date le dirette televisive realizzate dalla struttura di ACI Sport che trasmetterà in diretta streaming e su ACI Sport Tv, canale 228 della piattaforma Sky.

Esaltano i motivi sportivi, con la presenza nel lotto partenti dell'attore ed esperto pilota Ettore Bassi che dopo la gara d'esordio del CIVM a Fasano, sarà nuovamente al volante della Wolf GB 08 Thunder con motore Aprilia, monoposto con la quale reciterà certamente da protagonista nel Campionato Italiano Prototipi che al debutto stagionale in Sicilia per la sua 37 edizione. Ancora tra i prototipi, occhi puntati sul giovane kartista siciliano Andrea Di Caro. ll 19enne di Caltanissetta, studente al primo anno in ingegneria meccanica, farà il suo debutto nel Tricolore, proprio nella gara di casa. Nella classe maggiore sulla 488 GT3 Evo saliranno il veneto Riccardo Agostini, il lucano Vito Postiglione e Lorenzo Patrese, quest'ultimo figlio del celebre F.1 Riccardo. (ANSA).