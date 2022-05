Pugilato: Per Rossetti Internazionale welter 1 luglio a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Visto che in Italia nessuno vuole affrontarlo, e che quindi non può combattere per il titolo tricolore, il peso welter Pietro Rossetti, detto 'The Butcher', speranza del pugilato italiano, punta sul fronte internazionale.

E ora il promoter Davide Buccioni annuncia che per lui è pronta un'affascinante sfida con lo spagnolo Aroon Alhmabra per il titolo internazionale Wbc della categoria.

Rossetti e Alhambra incroceranno i guantoni l'1 luglio ed è proprio il caso di dire che 'The Butcher' combatterà in casa, visto che il match (patrocinato dalla Fpi) si svolgerà sul ring allestito sul campo della Romulea, squadra calcistica della capitale e in particolare del quartiere San Giovanni, di cui Rossetti è originario. "Non vi proponiamo tronisti del ring e incontri farsa - il commento di Buccioni -, ma solo grande boxe per un titolo Wbc. Diamo l'anima per far vedere solo pugilato vero". La parola passa a Rossetti e, comunque vada, viste le sue caratteristiche sarà spettacolo. (ANSA).