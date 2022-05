Nepi, "Il nostro spin off per moltiplicare lo sport nelle città"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Siamo all'alba di una sfida meravigliosa: introdurre un sistema di 'moltiplicazione' dei luoghi di sport nelle città, sfruttando anche i grandi eventi sportivi". Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, prende spunto dal successo degli Internazionali d'Italia di tennis, evento clou della Capitale, per disegnare il rapporto ideale tra Evento e pratica motoria in periferia: l'emozione della grande bellezza replicata anche dove di solito si viene considerati marginali. Utopia? "No, obiettivo possibile anzi doveroso da raggiungere" replica deciso parlando con l'ANSA Nepi Molineris, mentre il Foro Italico si riempie di appassionati.

"L'idea della società pubblica - prosegue - che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia è quella di applicare lo spin off, concetto 'economico' che indica come un ramo d'azienda possa diventare azienda a sua volta, alla creazione dei luoghi di sport in tutto il Paese. Per dare a Sport & Salute una fisionomia descrittiva, l'abbiamo immaginata come una sorta di sistema solare dello sport italiano - la riflessione del dg - .

C'è un pianeta centrale che produce energia e un sistema di pianeti più piccoli in costante evoluzione che, grazie a un meccanismo di moltiplicazione dà vita ad altri pianeti". Il sistema è pensato come sostegno economico di tipo orizzontale e 'democratico, in grado di produrre risorse con i grandi eventi da rinvestire sul territorio, dal centro alle periferie, per una replicazione di luoghi di pratica sportiva. (ANSA).