Basket: Virtus, febbre da finale con il sogno Eurolega

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - "Quando ho firmato il contratto con la Virtus ho parlato con il presidente Zanetti e gli ho detto che avremmo dovuto vincere in Italia e poi qualificarci per l'Eurolega. Stiamo andando in quella direzione, manca solo un passo". A suonare la carica è Marco Belinelli, ex campione Nba e guardia della Virtus Bologna che, in una video intervista pubblicata sul sito dell'Eurolega, presenta la finale dell'Eurocup di domani sera, quando i bianconeri sfideranno in Fiera, a Bologna, i turchi del Bursaspor.

Alzare la coppa significa poter accedere di diritto all'Eurolega, il torneo più importante del basket europeo, con undici squadre che hanno licenze pluriennali per partecipare, cinque che si qualificano in seguito alla vittoria di alcuni trofei (tra cui proprio l'Eurocup) e due squadre che vengono invitate. La Bologna bianconera sogna quindi di tornare tra i grandi e di affiancare l'Olimpia Milano - con la quale si sta giocando anche il campionato nazionale - per rappresentare la pallacanestro italiana in Europa. Per la finale sono stati venduti in poche ore quasi 10mila biglietti e sono ancora disponibili poco più di 100 posti, ma ci si aspetta il tutto esaurito.

Il cammino della Virtus in Eurocup era partito proprio dalla Turchia, con una vittoria in trasferta sul Bursasport (83 a 101), poi nonostante alcune sconfitte i ragazzi di coach Sergio Scariolo hanno tenuto alta l'attenzione sul trofeo. Senza sbagliare più una partita dagli ottavi di finale in poi, con la vittoria in semifinale in trasferta a Valencia che ha reso il sogno ancora più vicino.

Oggi allenamento di rifinitura, poi testa al campo.

"Bursaspor è una grande squadra, con grandi tiratori e con un ottimo sistema offensivo - ha detto Scariolo - Dobbiamo scendere in campo con in testa tutti i dettagli della gara, poi se uno non ha motivazioni per questo tipo di partite deve andare dal medico". (ANSA).