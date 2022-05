Intesa Credito Sportivo-CIP per crescita movimento paralimpico

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per stabilire modalità di collaborazione finalizzate a sostenere l'ulteriore sviluppo del movimento paralimpico italiano e la diffusione della pratica sportiva anche a favore di atlete e atleti paralimpici.

L'accordo - di durata quadriennale, firmato presso la sede del CIP dai presidenti Luca Pancalli e Andrea Abodi - prevede un più strutturato utilizzo di prodotti e servizi erogati da ICS a sostegno della promozione dell'avviamento allo sport e alla pratica delle attività sportive agonistiche e amatoriali dedicate alle persone con disabilità, anche attraverso il miglioramento dei luoghi di sport, la loro accessibilità, funzionalità e umanità. Tra i punti qualificanti del Protocollo si segnala la collaborazione nella raccolta di dati e informazioni, unitamente alla elaborazione di analisi e studi, finalizzati a una più strutturata, oggettiva ed esaustiva rappresentazione del sistema sportivo in tutte le sue articolazioni, con l'obiettivo di contribuire, in stretto collegamento con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla elaborazioni di norme, programmi e misure a favore dello sviluppo della pratica sportiva ed alla pianificazione dei relativi interventi.

"Il protocollo - sottolinea la Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali - è la prova che la cultura dello sport va incoraggiata se vogliamo costruire una società inclusiva e senza barriere e questo obiettivo non può prescindere da interventi sull'impiantistica sportiva".

"L'obiettivo primario per il nostro Istituto è di contribuire con questo Protocollo alle politiche del Comitato Paralimpico - ha dichiarato il presidente Abodi - per dare ulteriori sostegni ai tre milioni di persone disabili che praticanos port a vario livello, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente questo numero". (ANSA).