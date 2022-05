Equitazione: Fise, firmato protocollo con SOS Villaggi Bambini

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'aiuto che può dare il cavallo ai bambini in difficoltà è immenso: per questo il protocollo d'intesa firmato tra la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e SOS Villaggi dei Bambini s'inserisce in un percorso virtuoso dove sport e inclusione vanno a braccetto. "Siamo orgogliosi di questo accordo, lo sport non è solo primato olimpico ma anche motore sociale importantissimo - afferma il presidente della FISE Marco Di Paola, al momento della firma al Roma Polo Club -. La nostra Federazione ha quasi 180mila tesserati, di cui 100mila bambini, è nostro dovere restituire qualcosa alla società". Il cavallo, animale terapeutico per eccellenza, potrà essere uno strumento per assicurare ai bambini e alle bambine aiutati da SOS Villaggi dei Bambini il pieno sviluppo delle loro potenzialità. "Questo protocollo ci permette di sfruttare un rapporto diretto con la FISE, che per noi è molto importante", spiega Roberta Capella, direttrice di SOS Villaggi dei Bambini, che da 60 anni opera in Italia per aiutare i piccoli che hanno perso (o rischiano di perdere) le cure familiari. Nelle vesti di social partner della Federazione, la onlus potrà sensibilizzare il pubblico durante gli eventi targati FISE. Alla firma del protocollo era presente anche il vice-presidente del Roma Polo Club Maurizio D'Amico. (ANSA).