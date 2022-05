Auto: ecco la 106/a Targa Florio, dal 6 al 7 maggio

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - E' stata presentata oggi la 106^ Targa Florio, la gara organizzata dall'AC Palermo con il supporto diretto di ACI Sport, che il 6 e 7 maggio sarà 3° appuntamento di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con 60 iscritti, poi la Coppa Rally di Zona con 80 iscritti e la Targa Florio Historic Rally che è 3° round di Campionato Italiano con 63 iscritti.

CRZ ed Historic inaugureranno il Campionato Siciliano Rally che assegna punteggio doppio. Sono 203 in tutto gli equipaggi che animeranno l'edizione 2022 della corsa automobilistica più antica del mondo, che per 2 giorni si sfideranno sulle strade delle Madonie. I motori si accenderanno venerdì mattina dalle 8 con i test per le vetture da gara, shakedown, in programma sulla SP 121, in località Cangemi, presso Termini Imerese. Alle 14 lo start dal Targa Florio Village ubicato presso il Porto di Termini, sede anche del Parco Assistenza e del Traguardo nella serata di Sabato 7. Presenti tutti i protagonisti annunciati delle tre gare e sono 5 i marchi ufficialmente rappresentati.

Ad illustrare i particolari della 106^ Targa Florio, presenti il Commissario Straordinario dell'AC Palermo Giovanni Pellegrino, il Direttore Giovanni Caturano e Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport. "La diversità può favorire la collaborazione purché libera da pregiudizi" - ha sottolineato Giovanni Pellegrino, evidenziando la rapidità con cui si è lavorato presso l'ente di Viale della Alpi, per garantire il regolare svolgimento di un evento che è "Continuità nella tradizione" - ed ha poi concluso portando il saluto del Presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani e ringraziando per la costante collaborazione il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia e Presidente della Commissione Rally Daniele Settimo. (ANSA).