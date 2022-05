Atletica: a Bari la prima mezza maratona del Mediterraneo

(ANSA) - BARI, 04 MAG - Arriva a Bari la prima mezza maratona del Mediterraneo, ma "Bari Med Marathon" non si presenta solo come una manifestazione podistica. E' organizzata da "La Fabrica di corsa" ed è stata presentata questa mattina nella sede di Confindustria Bari Bat, alla presenza del sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, del presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, della presidente della sezione Sanità, Annabella Cascione, del segretario generale del corpo consolare di Puglia e Basilicata Massimo Salomone e di Pierdavide Losavio de La Fabrica di Corsa.

Bari per la prima volta promuove un'iniziativa sportiva dedicata ai popoli dei 22 Paesi del Mediterraneo con una tre giorni, il 20, 21 e 22 maggio, in cui si alterneranno eventi, gare, dimostrazioni sportive e conferenze su sport e benessere, turismo e welfare aziendale.

La gara competitiva di 21 chilometri è aperta a tutti gli atleti amatoriali; Bari è la prima città in Italia che promuove una Factory Run, gara di 10 chilometri competitiva e non competitiva, dedicata alle aziende e ai lavoratori, nata per incoraggiarle ad adottare forme di welfare aziendale che favoriscano il benessere fisico dei dipendenti. L'evento è aperto a tutti ma con un'attenzione particolare alle squadre aziendali per sensibilizzare le imprese pubbliche e private.

(ANSA).