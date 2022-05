Casilino Sky Park: Cozzoli: "occasione di sport e inclusione"

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Stiamo disseminando l'Italia di progetti e iniziative per consentire allo sport di arrivare in ogni angolo del Paese. Anche oggi abbiamo portato avanti la mission della Società, che è promuovere lo sport, il diritto allo sport e i corretti stili di vita". A dirlo è Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante la conferenza stampa di presentazione del Casilino Sky Park, un progetto del Comune di Roma finanziato da Sport e Salute attraverso il bando "Sport di Tutti - Quartieri". "Con la trasformazione del parcheggio multipiano in un'area di sport, cultura e socialità, non ci sarà soltanto una importante riqualificazione dell'area urbana, ma anche una concreta opportunità di sport e inclusione per 5mila beneficiari, tra cui bambini, ragazzi, over 65 e disabili", ha concluso Cozzoli.

