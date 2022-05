A luglio e agosto Umbria capitale mondiale del tiro a volo

(ANSA) - MASSA MARTANA, 03 MAG - Venerdì alle ore 10.30 il Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei cinque eventi internazionali che, tra il Primo luglio e il 28 agosto di quest'anno, trasformeranno l'Umbria nell'ombelico del mondo del tiro a volo mondiale.

Il Presidente della Regione Donatella Tesei e il presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi accoglieranno nella sede della Giunta della Regione Umbria gli organizzatori delle competizioni per presentare alla stampa il dettaglio delle singole manifestazioni.

Il primo appuntamento, in programma dall'1 al 3 luglio, sarà il 14/o Campionato Europeo di Tiro Combinato ospitato dalle pedane del Tav Piancardato di Collazzone e si proseguirà con la 12/a Green Cup di Trap e Skeet, in calendario dal 12 al 25 luglio nell'impianto del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana.

Contestualmente, tra il 14 e il 17 luglio, l'Orvieto Shooting Range farà da palcoscenico alla 44/a edizione dei Mondiali di Sporting.

Ad agosto il Tav Umbiraverde-Todi di Massa Martana tornerà protagonista con due eventi: dall'1 all'8 ospiterà il 40/o Mondiale di Fossa Universale e dal 18 al 28 la 12/a edizione della Emir Cup, durante la quale sarà assegnato anche il Trofeo 'Nando Rossi', memorial dedicato a Ferdinando Rossi, presidente del Coni Umbria e vicepresidente della Fitav scomparso nel 2008.

