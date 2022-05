Vela,Star Eastern Hemisphere: Enrico Chieffi e Colaninno secondi

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Enrico Chieffi e Nando Colaninno, reduci dalla vittoria nel Campionato Italiano Star del 25 aprile a Gaeta, hanno confermato il ruolo di protagonisti a livello internazionale nella Classe Star, con un secondo posto finale nello Star Eastern Hemisphere Championship 2022 di vela organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. All'evento hanno partecipato 45 equipaggi, provenienti da 12 nazioni. Sette le regate disputate nei quattro giorni di competizione, che è andata in scena con perfette condizioni meteorologiche e vento medio nel golfo di Napoli.

Enrico Chieffi, che nella vita professionale è amministratore delegato di SLAM.com, al termine della premiazione ha dichiarato: "Prima di tutto complimenti a Diego Negri e Sergio Lambertenghi per questo successo. Sono stati quattro giorni davvero eccezionali per il meteo, per l'accoglienza, per l'organizzazione a terra e in mare senza precedenti, gestita in maniera impeccabile dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Napoli si conferma una volta di più come uno dei migliori campi di regata a livello internazionale. Nando e io siamo contenti del risultato e del confronto di altissimo livello che ci ha visti protagonisti. Infine voglio dire che siamo fieri di come SLAM ha supportato una manifestazione cosi importante della classe Internazionale Star". (ANSA).