Pallanuoto: con Fiorillo campus estivi a Roma

ROMA, 02 MAG - Un campus estivo di pallanuoto e nuoto sincronizzato (dal 13 giugno al 29 luglio) destinato ai ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 14 anni: è quello organizzato dalla Fiorillo Academy e dal CSI Roma per "una occasione di crescita umana e sportiva per tutti i bambini e le bambine appassionati allo sport e non solo".

Il campus di pallanuoto verrà seguito dal campione olimpico, d'Europa e del mondo Mario Fiorillo.

Attualmente allenatore e presidente dell'Olympic Roma, Fiorillo ha sposato con grande entusiasmo l'idea di dedicarsi alla crescita di giovani sportivi. Sarà coadiuvato da uno staff di tecnici di primissimo livello, per la pallanuoto così come per il nuoto sincronizzato.

L'obiettivo è quello di far divertire bambini e bambine tra gli 8 e i 14 anni, offrendo loro una settimana ricca di sport, aspetti educativi e ludici.

