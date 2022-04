Pugilato: Scardina-De Carolis che attesa, si va verso sold out

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Venerdì 13 maggio, all'Allianz Cloud di Milano, nel clou della 'Milano Boxing Night' organizzata da Opi Since 82-Matchroom-Dazn e trasmessa in diretta streaming e on demand da Dazn, il campione intercontinentale Wbo dei pesi supermedi Daniele 'Toretto' Scardina (20-0 con 16 ko) difenderà il titolo contro l'ex campione del mondo Wba Giovanni De Carolis (30-10-1 con 14 ko).

I biglietti stanno andando a ruba, e si prevede il tutto esaurito.

Questo incontro è molto atteso dagli appassionati perché mette uno contro l'altro un astro nascente (Scardina) e un campione affermato (De Carolis) che ha sostenuto il doppio dei combattimenti e compiuto, nel gennaio del 2016, l'impresa di conquistare per ko tecnico il titolo mondiale in Germania, contro l'idolo locale Vincent Feigenbutz.

Scardina e De Carolis sono diversi anche caratterialmente: Scardina è diventato un fenomeno mediatico, ha partecipato a programmi televisivi di successo come 'Ballando con le stelle' e si trova a suo agio negli eventi pubblici. De Carolis è di poche parole e non ha mai voluto diventare un personaggio mediatico.

In vista del match, Scardina si sta allenando a Miami Beach, dove risiede da diversi anni, alla 5th Street Gym di Dino Spencer, la palestra in cui si sono allenati tanti campioni divenuti leggendari come Muhammad Ali. "L'allenamento procede nel migliore dei modi - dice Scardina -. La mattina sono alla 5th Street Gym per un paio d'ore e curo la parte pugilistica con il maestro Dino Spencer e faccio sparring. Il pomeriggio mi dedico alla preparazione atletica per un'ora e mezza. Qui in Florida sono stato contattato dal team del campione del mondo dei pesi medi Gennady Golovkin, ho accettato e sono andato. Ho fatto una seduta di sparring con Golovkin che si è complimentato con me e quindi ho fatto una seconda seduta e poi una terza. E' stata una grande esperienza scambiare pugni con uno dei più grandi campioni della nostra epoca". Che opinione hai di De Carolis? "Ha dimostrato di essere un campione. L'ho conosciuto e ho grande stima di lui. Ma sono consapevole che combatterò nel match dell'anno per la boxe italiana, e questo mi fornisce un'ulteriore motivazione per allenarmi al meglio e vincere".

