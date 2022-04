Pugilato: greco Filippatos è nuovo presidente ente europeo

(ANSA) - ASSISI, 30 APR - È greco il nuovo Presidente della Eubc - European Boxing Confederation. Ioannis Filippatos è stato eletto oggi presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli ad Assisi in occasione del Congresso Ordinario dell'ente. Dei quattro candidati alla Presidenza, Boris Van der Vorst (Olanda), Eyüp Gözgeç (Turchia), che ha ritirato la candidatura, Ioannis Filippatos (Grecia) e Volodymyr Prodyvus (Ucraina), la sfida fino all'ultimo voto ha visto protagonisti Van Der Vorst (22 voti) e Filippatos (25 voti).

Insieme a Filippatos sono stati eletti anche i membri del consiglio direttivo, e il presidente uscente Franco Falcinelli e' stato eletto per acclamazione Presidente Onorario. Delegato al voto per l'Italia il Presidente Onorario Fpi Vittorio Lai mentre l'attuale n.1 della Fpi Flavio D'Ambrosi ha portato il saluto di tutto il movimento pugilistico italiano. A intervenire sono stati anche il Sindaco di Assisi Stefania Proietti e il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, oltre al Board dell'Iba, ente mondiale del pugilato olimpico, con il suo presidente Umar Kremlev.

L'assisano Franco Falcinelli lascia la presidenza dell'Eubc dopo dieci anni e conclude un'attività dirigenziale che considera "tra le migliori esperienze della mia lunga carriera sportiva". Sotto la sua guida la Confederazione Europea di Pugilato ha raggiunto risultati eccellenti, visto che i pugili europei hanno conquistato nelle tre edizioni dei Giochi Olimpici di Londra, Rio de Janeiro e Tokyo rispettivamente 27 medaglie olimpiche a Londra, 19 a Rio e 23 a Tokyo. In totale alle Olimpiadi sono stati vinti 17 ori, 17 argenti e 35 medaglie di bronzo. (ANSA).