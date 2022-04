Golf: Rahm prova la fuga in Messico, è da solo in testa

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Continua la grande prova di Jon Rahm al Mexico Open. A Vallarta, lo spagnolo con un parziale di 66 (-5) su un totale di 130 (64 66, -12), è rimasto da solo in testa alla classifica del torneo del PGA Tour e, a metà gara, precede di due colpi l'americano Alex Smalley, secondo con 132 (-10). Sul percorso del Vidanta Vallarta (par 71), è bagarre al terzo posto (133, -9), occupato da sei statunitensi: Adam Long, Andrew Novak, Cameron Champ, Patrick Reed, Trey Mullinax e Brandon Hagy.

Otto birdie e tre bogey per Rahm. Il numero 2 mondiale, per la settima volta nella sua carriera e in 123 apparizioni sul circuito, è in testa a un torneo del PGA Tour dopo 36 buche.

Finora, però, il 27enne di Barrika non è mai riuscito a convertire questo vantaggio (a metà gara) in vittoria. Alla undicesima presenza in stagione, la prima dal The Masters (dove s'è classificato 27/o), nel 2022 ha già ottenuto quattro Top 10.

Ma lo spagnolo in Messico, in un evento che mette in palio 7.300.000 dollari, insegue il settimo exploit (cifra comprensiva di un Major, lo US Open vinto nel 2021) sul PGA Tour. (ANSA).