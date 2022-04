Golf: Edoardo Molinari e Gagli volano al 3/o posto a Girona

(ANSA) - ROMA, 30 APR - A Girona, grande rimonta di Edoardo Molinari (73 69 66) e Lorenzo Gagli (71 72 65) che, dopo il "moving day" del Catalunya Championship, occupano entrambi la 3/a posizione con uno score di 208 (-8). Ad un giro dal termine del torneo del DP World Tour, i due azzurri sono distanti tre colpi dalla vetta occupata dal sudafricano Oliver Bekker (205, -11).

Al PGA Catalunya Golf and Wellness (Stadium Course, par 72), il torinese Edoardo Molinari è risalito dalla 26/a posizione grazie a un giro bogey free chiuso in 66 (-6) colpi, con un eagle e quattro birdie. Ancora meglio ha fatto il fiorentino Gagli, che era 35/o a metà gara. Il toscano ha realizzato un eagle e sei birdie, con un bogey (parziale di 65, -7). Passo in avanti pure per il romano Andrea Pavan, ora 28/o con 214 (-2).

In ritardo il vicentino Guido Migliozzi, solo 65/o con 219 (+3).

Bekker guida, l'inglese Laurie Canter (era in testa a metà gara) insegue al secondo posto con 207 (-9). Ma in piena corsa per la vittoria ci sono anche due azzurri, Gagli ed Edo Molinari. Con l'Italgolf che insegue un successo sul DP World Tour che manca dal luglio 2020 (Paratore al British Masters).

