Pugilato: prima volta solo donne, sabato l'Europeo a Roma

Mentre a New York il Madison Square Garden apre al pugilato femminile, lo stesso accade a Roma, dove sabato è in programma al PalaSantoro, 'targata' Opi 82 e Phoenix Gym con il patrocinio della Fpi, la sfida per l'Europeo dei Supermosca tra la romana Stephanie Silva e la torinese Giuseppina Di Stefano. E' un match che si annuncia spettacolare e sarà anche il primo evento tutto di boxe femminile organizzato in Italia. Infatti anche il sottoclou proporrò solo sfide 'in rosa'.

Per le due contendenti per l'Europeo è un incontro molto atteso, previsto sulla distanza delle dieci riprese da due minuti l'una.

Stephanie Silva, 26 anni, ha debuttato nel pugilato professionistico nel 2021, dopo aver praticato calcio e kick boxing. Da boxeur dilettante, allenata dalla madre Gloria Anticoli, è stata campionessa italiana nel 2015 (46-48 Kg), vicecampionessa nel 2014, 2016 e 2017, ha vinto il bronzo ai Campionati UE 2013 e agli Europei 2016.

Giuseppina Di Stefano, 37enne, professionista dal 2019, ha cominciato a boxare quando aveva già 29 anni e da dilettante è stata bronzo ai campionati italiani. "Conosco bene la mia rivale - dice - e so di non essere favorita dal pronostico, ma sono sicura di essermi preparata al meglio per questo derby europeo in chiave tricolore. Per il pugilato femminile in Italia sarà una serata da ricordare". (ANSA).