Nel Museo di Coverciano la maglia azzurra di Baggio

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Museo del calcio di Coverciano amplia la propria collezione con un nuovo cimelio: la maglia indossata da Roberto Baggio nella partita Italia-Messico disputata allo stadio Artemio Franchi di Firenze (ex Comunale) il 20 gennaio 1993, e conclusa con il successo della Nazionale italiana per 2-0.

Al Museo del calcio, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, non mancano i campioni 'raccontati' attraverso i cimeli di grandi campioni come Gianni Rivera, Giacinto Facchetti (per l'Europeo 1968) e Francesco Totti. C'è un'altra maglia di Roberto Baggio esposta: è quella dell'ultima sua partita disputata con la Nazionale il 28 aprile 2004 contro la Spagna.

(ANSA).