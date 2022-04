Gravina: "Ben posizionati per Europei 2032"

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Manca un grande evento, ci stiamo lavorando per EURO 2032 e siamo ben posizionati ma dobbiamo arrivare preparati. Abbiamo le carte in regola": lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina durante la giornata di sport 'Il Foglio a San Siro'.

Gravina ha poi indicato i temi su cui migliorare il calcio italiano: "La sostenibilità, con norme che permettono di riallineare i conti a livello internazionale. Il calcio purtroppo sotto questo profilo ha visto un calo dei ricavi del 12%, un aumento del 5% del costo lavoro. Questo è uno degli obiettivi che dobbiamo cominciare a controllare. Poi c'è il miglioramento sociale delle strutture federali. Ma per fare questo ci vuole grande collaborazione con la Lega A, non è pensabile che la Figc abbia la sua accademia se non ha un'intesa con la Lega di riferimento. Il tema fondamentale nei prossimi mesi è avviare un percorso di collaborazione con l'obiettivo del calcio italiano". (ANSA).