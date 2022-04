Dp Tour in Spagna con sette azzurri, c'è Migliozzi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Cinquant'anni dopo il suo primo evento ufficiale, il DP World Tour torna a Girona per il Catalunya Championship. In Spagna, ad aprire la competizione (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) con un tee shot simbolico sarà Antonio Garrido (oggi 78enne e primo europeo continentale a giocare la Ryder Cup nel 1979) che, nel 1972, conquistò l'Open di Spagna affermandosi quale primo vincitore del circuito (che fino a pochi mesi fa si chiamava European Tour). Al PGA Catalunya Golf and Wellness (Stadium Course), scenderanno in campo anche 7 azzurri: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli, miglior italiano (30/o) la scorsa settimana a Tarragona nell'ISPS Handa Championship vinto da Pablo Larrazabal. Quarto nella "Race to Dubai", l'ordine di merito del circuito e 68/o nel world ranking (sua miglior posizione dal 2014), Larrazabal - 38enne di Barcellona - partirà ancora con i favori del pronostico. Con lui, inseguiranno il successo davanti al proprio pubblico anche Adrian Otaegui, Adri Arnaus e Jorge Campillo. Nel field ci sono inoltre i gemelli danesi Hojgaard, Rasmus e Nicolai (vincitore nel 2021 dell'Open d'Italia).

