The Open: la 150/a edizione è già da record

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Una richiesta e una presenza da record. La 150esima edizione del The Open (il Major più antico del golf con prima edizione datata 1860), in programma dal 14 al 17 luglio in Scozia, ancor prima di cominciare è già da primato.

Saranno 290.000 gli spettatori che affolleranno lo storico Old Course di St.Andrews, cifra che supera il precedente record di 239.000 spettatori raggiunto nel 2000 quando Tiger Woods alzò per la prima volta al cielo la Claret Jug.

Ma come rivelato da R&A, le domande per assicurarsi un biglietto per assistere all'ambito torneo hanno superato quota 1,3 milioni. Lo show dovrebbe generare circa 200 milioni di sterline - secondo una previsione dello Sport Industry Research Center (Sirc) della Sheffield Hallam University - di benefici economici alla Scozia. (ANSA).