Da Mickelson a Garcia, la Superlega araba punta su di loro

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Da Phil Mickelson a Sergio Garcia, da Lee Westwood a Ian Poulter, passando per Louis Oosthuizen. Sono solo alcuni dei big che hanno presentato richiesta ai principali circuiti mondiali (PGA Tour e DP World Tour) per giocare, dal 9 all'11 giugno a Londra, il primo evento della LIV Golf Invitational Series, gara della Superlega araba.

Si attendono ora le risposte ufficiali del PGA Tour e del DP World Tour che a più riprese hanno invitato i loro membri a disertare gli appuntamenti della nuova realtà del green. La competizione, in programma al Centurion Golf Club, vedrà in campo 48 giocatori e metterà in palio 20 milioni di dollari. Tra questi potrebbero esserci anche 15 tra i migliori 100 del world ranking. (ANSA).