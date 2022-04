Arrampicata: Bombardi e Moroni vincono Coppa Italia assoluta

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Camilla Moroni e Marcello Bombardi conquistano a Collegno la Coppa Italia Boulder assoluta, dopo le quattro tappe del circuito. Sulle pareti dell'Escape Climbing Garden l'atleta delle Fiamme Oro si conferma leader incontrastata, vincendo, con un percorso di 4 top raggiunti in finale, anche l'ultima prova piemontese, dopo i due ori ottenuti a L'Aquila e a Prato e l'argento di Ferrara nelle prime precedenti tre tappe. In finale la genovese ha sorpassato con due top negli ultimi due blocchi l'ottima Irina Daziano, della Inout Chiusa Di Pesio, finita quarta nella gara di oggi, ma d'argento nella graduatoria cumulata del circuito. Sul podio torinese salgono invece Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia) con un bell'argento che sommando i punti delle altre tappe le regala anche il bronzo assoluto, e Federica Papetti (Rock Brescia) bronzo anche lei con 4 top conquistati nelle ascese di finale.

Gare combattutissime all'ultima presa anche nel maschile, dove la stagione 2022 della Coppa Italia sorride a Marcello Bombardi, dell'Esercito, grazie al bronzo ottenuto oggi all'Escape Climbing Garden, metallo che va ad aggiungersi anche all'oro e all'argento ottenute nelle prime due prove del circuito. Al terzo posto della classifica assoluta uno splendido Pietro Vidi, oggi secondo nella gara torinese, staccato di soli tre punti dall'altotesino Filip Schenk, portentoso eroe di giornata, il "rosso" in maglia Fiamme Oro, che si prende i 100 punti ed il successo di tappa con un en plein assoluto: 4 straordinari flash sui 4 blocchi di finale per l'atleta della Polizia.

Nella classifica generale di Coppa Italia a squadre vincono le Fiamme Oro, davanti al Crazy Center Prato ed al Centro Sportivo dell'Esercito. (ANSA).