Zurich Classic, avvio sprint per duo Cantlay/Schauffele

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Ad Avondale, nello stato della Louisiana (Usa), avvio da record per il duo tutto americano composto da Patrick Cantlay e Xander Schauffele che, dopo il primo round dello Zurich Classic of New Orleans - torneo a coppie del PGA Tour - guidano la classifica con uno score di 59 (-13) colpi. Dal 2017, e quindi da quando l'evento si gioca a squadre, mai nessuna coppia che ha chiuso il round d'apertura (formula fourball) in testa è riuscita poi a festeggiare l'impresa. Il duo Cantlay/Schauffele vuole dunque invertire questa tendenza, forte anche del fatto del primato, in un singolo round, stabilito al TPC Louisiana (par 72). Cantlay e Schauffele, rispettivamente numero 4 e 12 del world ranking, precedono in graduatoria i connazionali Matthew NeSmith/Taylor Moore, secondi con 60 (-12). Buon avvio pure per Aaron Rai/David Lipsky, Tommy Gainey/Robert Garrigus, Doc Redman/Sam Ryder, tutti 3/i con 61 (-11). Scottie Scheffler (numero 1 mondiale e vincitore del The Masters), in tandem con Ryan Palmer (che questo appuntamento lo ha vinto nel 2019 con lo spagnolo Jon Rahm), è al 17/o posto con 64 (-8). Sono invece 28/i con 65 (-7), gli australiani Cameron Smith/Marc Leishman, campioni uscenti. Stesso score anche per il californiano Collin Morikawa e il norvegese Viktor Hovland. (ANSA).