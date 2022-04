Torna 'Race for the Cure':Gualtieri "orgogliosi si tenga a Roma"

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Torna la Race for The Cure, la più grande manifestazione organizzata da Komen Italia per la lotta ai tumori del seno nel nostro paese, e lo fa nella cornice del Circo Massimo a Roma dal 5 all'8 maggio 2022. "La corsa sono convinto tornerà ai grandissimi numeri pre-covid, siamo orgogliosi che si tenga a Roma che è in prima fila nella lotta ai tumori" ha detto il Sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, alla presentazione dell'evento al Salone d'Onore del Coni.

"Vogliamo mettere al centro della città e del paese, la cura, la prevenzione, il contrasto ai tumori al seno delle donne, lo sport e l'alimentazione perché con il Covid purtroppo c'è stato un rallentamento negli screening - ha continuato il Sindaco -.

La città si unisce ed è contenta. Sarà un grande momento di sport e partecipazione per un messaggio che ci vede tutti uniti".

Una ventitreesima edizione "che ha qualcosa di incredibile e impressionate" ha poi detto il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Credo che il nostro mondo, quello dello sport, sia il più incisivo veicolo di promozione. Siamo il soggetto che più di tutti può aiutare e prevenire" ha aggiunto il capo dello sport italiano. Nel Villaggio della Salute, attivo da giovedì 5 a sabato 7 dalle ore 10 alle ore 20, saranno offerte gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici (prevalentemente a donne selezionate da associazioni di volontariato sociale), in collaborazione con il Policlinico Universitario Gemelli IRCCS.

Dal 2000 a oggi, intanto, Komen Italia ha investito più di 21 milioni di euro in oltre 1000 progetti per la salute delle donne. Grazie ai fondi raccolti con la Race for the Cure 2022, Komen tornerà ad erogare fondi destinati ad associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno che operano in Italia, istituire premi di studio e incrementare le tappe della Carovana della Prevenzione rivolte alle donne che vivono in condizione di fragilità sociale. (ANSA).