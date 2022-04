Tiro a volo: doping; ex azzurro Filippelli stop 1 anno

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Riccardo Filippelli, 41enne azzurro del tiro a volo, campione europeo di Skeet nel 2016 a Lonato del Garda, e oro a squadre ai Mondiali del 2014, è stato squalificato per un anno dal Tribunale Nazionale Antidoping. Lo rende noto NadoItalia.

Motivo del provvedimento a suo carico è che, nel 2021 in occasione di un controllo antidoping a sorpresa, Filippelli non si è fatto trovare nella località dove aveva fatto sapere di essere reperibile. (ANSA).