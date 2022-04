Sport: protocollo d'intesa Us Acli-ICS, "è un aiuto tangibile"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'Istituto per il Credito Sportivo e l'Us Acli hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, che attraverso gli strumenti finanziari e i servizi erogati dall'ICS in favore dell'Ente e dei suoi associati, si propone di creare nuove opportunità per il sostegno ad attività con finalità assistenziali, ricreative e culturali. L'accordo, con validità triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all'U.S. Acli di poter usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0. "La fiducia riposta dal presidente Lembo nella nostra banca, non può che renderci orgogliosi - ha sottolineato il presidente dell'ICS, Andrea Abodi - ma al tempo stesso siamo ancor più motivati nel sostenere, mediante i nostri prodotti finanziari, tutte quelle realtà che non solo hanno sofferto nel corso dell'emergenza sanitaria, ma che si sono prodigate, tramite il volontariato, nella diffusione di buone pratiche al servizio dei territori e delle rispettive comunità".

"Oggi è una giornata importante perché ci dà il senso e la misura del nostro ruolo - ha invece dichiarato il presidente dell'US Acli, Damiano Lembo - Accordi come questi aprono sempre di più al concetto di 'sport per tutti'. L'ICS, inoltre, ci è sempre stato vicino, soprattutto in quei momenti, come durante il primo lockdown, dove lo sconforto era tanto. Ci ha aiutato con i finanziamenti agevolati per il mondo dello sport e non solo perché, al di là dell'importante e apprezzato strumento finanziario, è stato bello avere un'Istituzione al nostro fianco. Per questo ringrazio il presidente Abodi per il duro lavoro svolto e che continuerà a svolgere perché il suo e quello di tutto l'ICS è un aiuto tangibile e rassicurante per il nostro mondo". (ANSA).