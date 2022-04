Short track: Fontana, "Fisg? Primo passo è stato compiuto"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Nell'incontro a Roma ho espresso il desiderio di continuare, la federghiaccio ha manifestato l'intenzione di supportarmi, quindi il primo passo è stato compiuto. A breve definiremo i programmi, bisogna capire se dalle parole passeremo ai fatti". E' quanto detto da Arianna Fontana, campionessa di short track, a margine della presentazione al Coni del rinnovo della partnership tra Herbalife24, di cui Fontana è testimonial, e Coni. "Quando saprò qualcosa di più concreto, lo saprete tutti. Spero succeda presto, mancano quattro anni a Milano-Cortina ma il tempo corre: io non sono più giovane e dovrò gestirmi bene durante questo periodo - ha proseguito l'atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi - Sarà una nuova avventura, una nuova sfida con me stessa, qualcosa di molto importante". Chiusura sul rapporto col collega Tommaso Dotti, da lei accusato in passato di averla spintonata: "Non l'ho più visto, non ci ho parlato, ma io ho già perdonato e non ho altro da aggiungere". (ANSA).