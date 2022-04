Scherma: Errigo, 'Gay nello sport? Domanda errata a priori'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "L'omosessualità nello sport? Certo che esiste, penso che sia anche sbagliato chiederlo. L'errore sta a monte: perché bisogna chiedere se nella scherma ci sono omosessuali? Già a priori la domanda è sbagliata". Lo ha detto Arianna Errigo, stella del fioretto e della sciabola azzurri, oro nel fioretto a squadre ai Giochi di Londra 2012, interrogata sulla recente e controversa frase di Sofia Goggia al 'Corriere della Sera'.

L'atleta monzese ha poi parlato di quello che le riserverà il futuro: "Non ho pensato ancora al post carriera, mi sento atleta e voglio continuare a fare l'atleta, non so quando smetterò. Di sicuro vorrei fare la mamma, ma per adesso sono concentrata sull'attività sportiva: l'obiettivo è arrivare a Parigi 2024, dove spero di vincere l'oro individuale che ancora mi manca (è stata argento a Londra ndr)". Ma la Errigo ritiene che comunque "non sarà a Parigi" la sua ultima gara. "Ho tanti progetti in mente, mi piacerebbe rimanere nel mondo della scherma, magari nei panni di una figura nuova, che funga da collante fra le tre armi a livello organizzativo", ha concluso la Errigo. (ANSA).