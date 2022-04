Ucraina: Fita; Vito, orgogliosi di fare la nostra parte

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Siamo orgogliosi di fare la nostra parte per quanto ci è possibile, prima come esseri umani e poi come membri della grande famiglia olimpica". Parola del presidente della Fita, Angelo Cito, a margine della visita di Sergej Bubka al centro sportivo 'Giulio Onesti' di Roma. "La nostra federazione ha accolto immediatamente la richiesta di aiuto che è pervenuta dalla federazione Ucraina, senza se e senza ma" ha sottolineato Cito.

Sono sette, infatti, gli atleti ucraini di taekwondo ospitati dalla federazione italiana nel ritiro romano della nazionale. Un gesto di solidarietà che, sommato a quelli di altre federazioni, hanno reso orgoglioso il premier, Mario Draghi come raccontato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Sono molti inoltre gli atleti ucraini che stanno trovando ospitalità anche presso le nostre Asd in tutta Italia" ha proseguito Cito. Ognuno di loro con un costo medio mensile di circa due mila euro, al momento a carico delle singole federazioni. "Come centro di preparazione olimpica Fita - ha sottolineato Cito - ci stiamo facendo carico di tutto il necessario per ospitare atleti di alto livello, garantendo loro ospitalità piena e continuità di allenamento".

Una mano tesa arriva dal Governo con l'annuncio della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: "È motivo di orgoglio poter dire che il Dipartimento per lo sport ha pubblicato un avviso per destinare 1,5 milioni di euro per supportare gli organismi sportivi (federazioni comprese, ndr) impegnati in questa emergenza umanitaria". (ANSA).