Pugilato: Mondiale welter, Spence vince e unifica 3 titoli

Lo statunitense Errol 'The Truth' Spence Jr, campione del mondo Wbc e Ibf dei pesi welter, ha battuto il detentore del titolo Wba, il cubano Yordenis Ugas, per intervento medico a 1'44" delle decima ripresa ieri notte sul ring dell' AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il match, al quale hanno assistito 39.946 spettatori, era valido per la riunificazione delle tre corone.

La svolta dell'incontro c'è stata a partire dal settimo round, quando Spence, colpito duro nella ripresa precedente da Ugas con un gancio destro che aveva fatto volare via il paradenti all'americano, ha cominciato a scuotere l'avversario con una serie di jab. Al decimo round l'epilogo, per intervento del medico dopo che a Ugas si era completamente chiuso l'occhio destro.

Al momento dell'interruzione del match, Spence era in vantaggio per tutti e tre i giudici: 88-82, 88-82, 88-83.