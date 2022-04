Gallinari non basta, Atlanta parte male nei play off Nba

Un Danilo Gallinari top scorer con 17 punti non è bastato agli Atlanta Hawks per vincere gara-uno contro i Miami Heat per il primo turno dei play off della Nba. E' finita 115-91 per la franchigia della Florida, che ha avuto quattro uomini in doppia cifra: Robinson con 27 (e 8/9 nel tiro da tre), Butler con 21, Tucker con 16 e Lowry con 10. Negli Hawks giornata da dimenticare per la superstar Trae Young: 8 punti con 1/12 al tiro e 0/8 da tre e 6 palle perse.