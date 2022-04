Tennis: BJ King Cup; Paolini regala primo punto all'Italia

Italia in vantaggio 1-0 sulla Francia al termine dell'incontro inaugurale della sfida di 'Billie Jean King Cup' in corso al Tennis club di Alghero. La sfida è valida per il turno preliminare della ex Fed Cup.

Jasmine Paolini, seconda forza azzurra dietro Camila Giorgi, ha battuto i pronostici e la numero uno transalpina Alizè Cornet, 34/a al mondo. Una vittoria al tie break, 7-2 dopo il 2-6 al primo set e la vendetta dell'italiana al secondo. La francese è partita a razzo con due break consecutivi portandosi presto sul quattro a zero. Prima reazione dell'azzurra, affaticata e irriconoscibile, al quinto game, ma troppo tardiva: sei a due per Cornet alla fine del primo set. Situazione ribaltata nella seconda grazione con Paolini che perde il servizio ma se lo riprende subito. E poi vola via restituendo con gli interessi quanto subito nel primo set: 6-1.

Set decisivo più equilibrato, con Paolini che si complica la vita lasciando andare l'avversaria sul 4-2 da un vantaggio di 30-0. Break e contro break con italiana comunque in partita. Poi capolavoro di Paolini: si salva da due match point. E poi conquista il tie break. Lì domina: 7-2. Ora tocca a Camila Giorgi contro Oceane Dodin