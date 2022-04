Pugilato:partnership Fpi-Croce Rossa per educare alla salute

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Croce Rossa Italiana e Fpi intendono stabilire forme di collaborazione destinate a sostenere attività volte a proteggere e promuovere l'educazione universale alla sicurezza e alla salute, intesa come benessere fisico e mentale". Così in una nota della Federboxe, in cui si sottolinea che la Fpi stessa e la Croce Rossa "hanno incrociato i loro percorsi valoriali, avviando una partnership a carattere nazionale".

Il pugilato Italiano, negli ultimi anni, ha intensificato le attività legate alla formazione in campo sportivo, etico e sanitario, avendo come obiettivo principale la professionalizzazione di tutti gli operatori della boxe e garantendo un valido e concreto supporto. Per tale motivo la federazione, con 60.000 tesserati e più di 1000 società sportive, ha voluto legarsi alla Cri che si subito messa a disposizione offrendo attività di informazione e formazione delle persone riguardo gli stili di vita sani (anche attraverso la promozione di una corretta alimentazione e dell'importanza dello sport), alle pratiche di primo soccorso e all'educazione dei cittadini alla donazione di sangue, organi, tessuti e cellule.

La collaborazione ha come focus diverse attività, da veicolare attraverso un piano di comunicazione arricchito con il supporto dei Campioni/Ambassador della Fpi. Tali attività sono ricomprese nel protocollo d'intesa e nell'accordo quadro siglati in occasione del Premio Giuliano Gemma & FPI Awards 2021, in cui il Presidente della Fpi Flavio D'Ambrosi e quello del Coni Giovanni Malagò hanno conferito al Presidente della Cri Francesco Rocca il Premio Speciale "Hug-Abbraccio" per l'Impegno Sociale. "Questo riconoscimento - commenta Rocca - è un grande onore che desidero condividere con i 150mila volontari della Croce Rossa Italiana. Lo sport veicola valori simili a quelli che i nostri operatori mettono in atto sul campo e la collaborazione con la Fpi non potrà che rafforzare questo binomio". "Sono lieto ed onorato - la replica di D'Ambrosi - della partnership avviata con Croce Rossa perché il pugilato Italiano ha l'opportunità di operare al fianco di una delle realtà più straordinarie del nostro paese". (ANSA).