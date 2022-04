Montecarlo: Sinner e Musetti volano agli ottavi

Jannick Sinner vola agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, l'azzurro ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori, proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 7-5 6-3. Dopo Jannik Sinner anche Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del torneo di Montecarlo. L'azzurro ha superato 6-2, 7-6 il canadese Felix Auger Alissime, numero 9 del mondo e sesta testa di serie. Agli ottavi Musetti affronterà l'argentino Diego Schwartzman.

L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato nel secondo turno del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale. Il 26enne torinese, n.26 del ranking, dopo battuto in due set il bielorusso Ilya Ivashka, ha ceduto con lo stesso score il serbo Laslo Djere (n.62 Atp), che gli ha inflitto un doppio 6-4. In giornata scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti, che sfida il canadese Auger-Aliassime, e Jannik Sinner, opposto al finlandese Ruusuvuori, proveniente dalle qualificazioni.