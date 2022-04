Tennistavolo:con Apuania Europe Cup torna in Italia dopo 38 anni

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'Italia torna a vincere in Europa nel tennistavolo, graziaal successo dell'Apuania Carrara. La squadra campione d'Italia e detentrice della Supercoppa e della Coppa Italia si è imposta ieri sera nella Europe Cup maschile, seconda competizione continentale dopo la Champions League, e al suo esordio internazionale ha scritto una pagina della propria storia e del pongismo italiano, che torna sul tetto della manifestazione, a 38 anni di distanza dal successo del Tennistavolo Sant'Elpidio a Mare. I toscani, guidati dal tecnico Claudio Volpi e dal dirigente Alessandro Merciadri, dopo aver ceduto il match di andata della finale in casa per 3-2, sono andati a prendersi il trofeo sul campo degli austriaci del SolexConsult TTC Wiener Neustadt, prevalendo per 3-1.

Protagonista assoluto della serata è stato l'azzurro Mihai Bobocica, che ha messo a segno una doppietta, con il 3-1 sul tedesco Felix Wetzel e il decisivo 3-2 sul croato Frane Kojic.

Il terzo punto è stato merito dello slovacco Lubomir Pistej, per 3-1 sul ceco Tomas Konecny. Il terzetto dell'Apuania Carrara è stato completato dal croato Andrej Gacina, che ha perso per 3-2 il derby di apertura contro il connazionale Kojic.

"L'Apuania Carrara - commenta il presidente federale, Renato Di Napoli - è stata autrice di un'impresa storica, che porta una compagine italiana alla conquista di questo prestigioso trofeo europeo. Il mio auspicio è che questo trionfo apra la strada a un percorso di successi internazionali, che possano essere di esempio e stimolo per tutto il movimento". (ANSA).