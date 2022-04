Pugilato: Mondiale Medi Wba-Ibf; Golovkin 'stende' Murata

(ANSA) - SAITAMA, 09 APR - A 40 anni Gennady 'GGG' Golovkin rimane un fenomeno del pugilato, e oggi lo ha dimostrato battendo il giapponese Ryota Murata, sul ring di Saitama, per Ko tecnico alla nona ripresa, nel corso della quale l'angolo del pugile di casa ha gettato la spugna.

E' stato un match di grande intensità, al termine del quale il kazako ha aggiunto la cintura di campione del mondo Wba dei pesi medi a quella dell'Ibf già in suo possesso. Murata, oro olimpico a Londra 2012, è andato all'attacco nei primi round, ma dalla sesta ripresa in poi, quando il giapponese ha cominciato a subire una serie di colpi, il match è passato nella mani di Golovkin che poi alla nona lo ha chiuso con un gancio destro d'incontro seguito da un gancio sinistro che hanno mandato al tappeto Murata. Subito dopo il lancio dell'asciugamano che ha chiuso la sfida.

Ora Golovkin spera di incontrare per la terza volta il messicano 'Canelo' Alvarez, che però, almeno per ora, è passato nella categoria dei pesi mediomassimi per sfidare il campione del mondo Wba, l'imbattuto russo Dmitry Bivol, il prossimo 7 maggio. (ANSA).