Atletica: Appia Run; effetto Jacobs, iscritti oltre 800 bambini

(ANSA) - ROMA, 09 APR - L'effetto Jacobs continua a farsi sentire, e dopo il boom di tesseramenti nell'atletica del post Tokyo, un altro segnale arriva dal 'Fulmine dell'Appia', evento collaterale all'Appia Run di domani e riservato a giovani e giovanissimi che ha fatto registrare il record di iscrizioni, con oltre 800 partecipanti. Così oggi, complice appunto l'effetto Jacobs, sulla pista dello stadio 'Nando Martellini' delle Terme di Caracalla, bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni hanno corso e sprintato sulle distanze dai 30 agli 80 metri.

E proprio il bicampione olimpico di Tokyo nei 100, e fresco vincitore dell'oro dei 60 metri ai Mondiali indoor, ha mandato il proprio saluto ai partecipanti. "Sapere che i risultati che ho ottenuto alle Olimpiadi e ai Mondiali indoor - le parole di Jacobs nel suo videomessaggio - sono stati la spinta per questo boom di iscrizioni di giovanissimi praticanti mi riempie di orgoglio. Significa che il mio impegno ha un seguito da cui potrebbero nascere tanti nuovi 'fulmini' per l'atletica italiana. In questi giorni mi sto allenando nella mia Manerba, sul Lago di Garda, ma se fossi stato nella Capitale avrei portato i miei figli alla manifestazione che si svolge in uno stadio incorniciato in uno degli spazi più' suggestivi della città, tra i resti dell'antica Roma". (ANSA).